Le défenseur suisse Manuel Akanji signe à Manchester City

Akanji (41 sélections) retrouvera à City son ancien coéquipier Erling Haaland, qui a rapidement pris ses marques en marquant 9 buts et en inscrivant deux triplés lors de ses 5 premiers matches de Premier League. Il s'agit de la 5e recrue du champion d'Angleterre en titre qui a également fait venir le milieu de terrain international anglais Kalvin Phillips, le gardien allemand Stefan Ortega et le défenseur espagnol Sergio Gomez, lui aussi passé par Dortmund en début de carrière.

Arrivé de Bâle en 2018 dans la Ruhr, Akanji a porté le maillot jaune et noir à 153 reprises, remportant la Super Coupe d'Allemagne en 2019, la Coupe d'Allemagne en 2021, et finissant trois fois deuxième de Bundesliga derrière l'intouchable Bayern. City "joue un type de football excitant et vise tous les ans des trophées, donc venir ici était la prochaine étape parfaite pour ma carrière", a estimé Akanji, cité dans le communiqué des Citizens.

"Manuel a énormément d'expérience dans les matches du top niveau européen", a souligné Txiki Begiristain, directeur du football de Manchester City. "Il a tout ce que nous souhaitons dans un défenseur central. Il est costaud, rapide, à l'aise avec le ballon au pied, il a un excellent jeu de passe et il sera tout à fait complémentaire pour les autres défenseurs de l'équipe et pour notre style de jeu", a-t-il détaillé.