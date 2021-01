Le coup tordu de Raiola pour Haaland

Tandis que le Real Madrid avance lentement mais sûrement sur le dossier Kylian Mbappé, le FC Barcelone reste pour le moment discret, englué qu'il est dans ses problèmes financiers liés à la pandémie de Covid-19. Mais en coulisse, certains s'activent déjà. C'est le cas de Mino Raiola. Le truculent agent en charge (notamment) des affaires d'Erling Haaland, aimerait bien voir son joueur revêtir la tunique blaugrana dès l'été 2021. Et il réfléchit activement à trouver une solution pour y parvenir.

D'après les informations révélées ce mardi par Oriol Domenech, dans l'émission Onze de TV3, Raiola envisage tout bonnement de rompre le contrat liant Haaland au Borussia Dortmund. L'agent cherche par tous les moyens à libérer son joueur afin qu'il puisse rejoindre le FC Barcelone dans six mois. Toujours d'après le média espagnol, Raiola veut absolument avoir de bonnes relations avec le club catalan et n'a d'ailleurs discuté avec aucun des candidats à la présidence, à l'exception de Josep Maria Minguella, soutien d'Emili Rousaud.

Haaland, décisif avec Dortmund

Depuis le début de la saison, Erling Haaland a déjà inscrit dix-neuf buts, dont douze en Bundesliga et six en Ligue des champions. Le Borussia Dortmund n'est pas la même équipe lorsque son phénomène norvégien est aligné, et nul doute que le club allemand luttera jusqu'au bout pour le conserver, ou au moins pour s'en séparer à bon prix.