L'Atletico rappelle Griezmann !

Le torchon brûle entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone au sujet d’Antoine Griezmann. Moins de deux heures après la conférence de presse tenue vendredi par Josep Maria Bartomeu, qui a révélé l’existence d’une réunion entre Oscar Grau et Miguel Angel Gil Martin pour discuter du transfert de l’attaquant français, le club madrilène a publié un long communiqué pour dénoncer le "manque de respect" des dirigeants blaugranas dans cette affaire, qui est visiblement encore loin d’être réglée.

"Le 14 mai, Antoine Griezmann a communiqué à Miguel Ángel Gil, Diego Pablo Simeone et Andrea Berta sa décision de quitter le club en fin de saison, indiquent ainsi les Colchoneros. Dans les jours qui ont suivi cette réunion, l’Atlético Madrid a pris connaissance du fait que le FC Barcelone et le joueur avaient finalisé un accord dès le mois de mars, quelques jours avant notre match aller contre la Juventus Turin en Ligue des champions, et qu’ils négociaient les termes de cet accord depuis février."

Comunicado oficial acerca de las declaraciones del presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, sobre Griezmann.https://t.co/AZHdsnn0AI — Atlético de Madrid (@Atleti) July 5, 2019

Si les Matelassiers confirment qu’un entretien s’est bien déroulé jeudi "à la demande de Barcelone", ils regrettent que le Barça ait demandé un report du paiement de la clause libératoire de l’international tricolore (28 ans), qui est passée de 200 à 120 millions d’euros le 1er juillet. "Evidemment, la réponse de l’Atlético Madrid fut négative, puisque le FC Barcelone comme le joueur ont manqué de respect à l’Atlético Madrid et à ses supporters", écrivent les dirigeants madrilènes, très remontés contre "Grizi".

Griezmann attendu à l’entraînement dimanche !

"En conséquence, l’Atletico Madrid a demandé aujourd’hui au joueur, à sa sœur en tant qu’agent, et à son avocat, qu’Antoine Griezmann, conformément à ses obligations contractuelles avec notre club, se présente dimanche prochain dans les installations du club afin de commencer la pré-saison avec le reste de ses coéquipiers, poursuit le deuxième de Liga. Par le biais de ce communiqué, l’Atlético Madrid tient à exprimer sa plus forte condamnation à l’égard du comportement de l’un et de l’autre."

Et les Colchoneros d’enfoncer les Catalans qui ont "incité le joueur à rompre son contrat, à un moment de la saison où le club jouait, non seulement un match de Ligue des champions contre la Juventus, mais aussi le titre en Liga contre le FC Barcelone lui-même". "Ce qui, concluent-ils, viole les règles des périodes de négociations protégées et modifie les règles fondamentales qui régissent l’intégrité des joueurs, toutes les compétitions sportives, en plus d’être une énorme perte pour notre club." La guerre est déclarée.