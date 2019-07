La Séance de rattrapage : Pas de départ finalement pour Bale ?

L'info du jour



Transfert en Chine avorté pour Bale

Nouveau coup de théâtre dans le dossier Gareth Bale. Annoncé sur le départ depuis plusieurs jours, le Gallois était sur le point de rejoindre la Chine. Mais la BBC annonce ce dimanche que le Real Madrid a annulé l’opération avec le Jiangsu Suning. Alors que Zinédine Zidane souhaitait se séparer du joueur de 30 ans, ce dernier pourrait finalement, et contre toute attente, rester chez les Merengue. A moins d’un nouveau rebondissement.



L'avis de la rédaction : Décidément, le dossier Gareth Bale nous réserve tous les jours des surprises. Difficile de dire où évoluera le Gallois la saison prochaine.



Les bruits de couloir



Thauvin réfléchit pour Valence

Alors qu’il n’a pas une envie féroce de quitter Marseille, Florian Thauvin pourrait finalement se laisser tenter par Valence. L’OM, surveillé par l’UEFA, doit vendre cet été. Le milieu de terrain tricolore fait partie des joueurs susceptibles de rapporter une belle somme aux Olympiens. Les dirigeants phocéens se seraient d’ailleurs entretenus avec leurs homologues valencians selon les informations de la Provence. Une première offre de 35 millions d’euros pourrait rapidement arriver.

L'avis de la rédaction : Florian Thauvin étudie la proposition de Valence. Et on le comprend. La Liga et le club Che pourrait être un bon challenge pour l’international français.

Bakayoko pas retenu par Chelsea ?

D’après le Daily Mail, Tiémoué Bakayoko serait poussé vers la sortie par Chelsea. Le milieu de terrain ne ferait pas parti des plans de Frank Lampard. Le nouvel entraineur des Blues préférerait Kanté, Jorginho ou encore Kovacic au Français. Invité à partir, Bakayoko pourrait rebondir du côté d’Everton. Les Toffees songeraient à l’ancien monégasque pour remplacer Idrissa Gueye, en partance pour Paris.

L'avis de la rédaction : Alors que le milieu de terrain semble bouché du côté de Chelsea, le Français a tout intérêt à quitter les Blues. Everton semble un bon point de chute.

Cutrone à Wolverhampton

Direction la Premier League pour Patrick Cutrone. Sky Sport nous révèle qu’un accord a été trouvé entre l’AC Milan et Wolverhampton. Sous réserve de la visite médicale, le jeune attaquant italien va s’engager avec les Wolves contre un chèque de 18 millions d’euros (plus 4 de bonus). Une bonne opération pour les Rossoneri à la recherche de liquidités.

L'avis de la rédaction : Formé à Milan, Patrick Cutrone va connaitre sa première expérience loin de la Lombardie. A voir comment l’Italien va s’adapter.

Adil Rami dément pour Bordeaux

"Avec beaucoup de respect pour votre club, Girondins, je peux vous dire que cette information est hilarantement (sic) fausse". Outre le vocabulaire assez particulier d’Adil Rami, on retiendra surtout le démenti du défenseur. Samedi, certains avaient évoqué la possibilité de voir l’international français débarquer en Gironde. Rappelons que le Marseillais a été mis à pied par son club il y a quelques semaines.

L'avis de la rédaction : L’OM cherche assurément à se débarrasser d’Adil Rami. Mais les Phocéens parviendront-ils à trouver preneur ? En France, pas sûr…