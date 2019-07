Patrick Cutrone, l'attaquant de l'AC Milan, va rejoindre la Premier League et Wolverhampton. Selon Sky Sport, l'international italien (1 sélection) de 21 ans s'apprête à être transféré contre 18 millions d'euros (plus 4 millions de bonus) une fois la visite médicale effectuée en Angleterre. Cutrone n'a inscrit que 3 buts en Serie A la saison dernière et tentera de rebondir dans un championnat étranger pour la première fois de sa carrière, lui qui n'a connu que l'AC Milan dans sa jeune carrière.