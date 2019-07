Valence, une réelle option pour Thauvin

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin n’a de cesse de clamer son attachement à un club qui l’a révélé au plus haut niveau et qu’il a dû quitter contraint et forcé une première fois en 2015, pour rallier Newcastle et ainsi renflouer les caisses du club phocéen. S’il devait s’envoler à nouveau cet été, ce serait pour la même raison, les Olympiens étant dans le collimateur de l’UEFA et sommés d’abaisser leur dette à 30 millions d’euros (contre 80 millions d’euros aujourd’hui) d’ici au 30 juin prochain. Même si l’intéressé sera fatalement plus regardant sur son point de chute.

Assurément, l’OM est vendeur en cas de belle offre (au-delà des 40 millions d’euros). Seulement, pour l’heure, si Arsenal est bien venu aux renseignements, les écuries de pointe ne se bousculent pas au portillon. Exception faite de Valence. Selon la Provence, les dirigeants marseillais ont dernièrement rencontré Peter Lim, le milliardaire propriétaire du club "ché", ainsi que le très influent agent Jorge Mendes. Et les échanges ont été plutôt fructueux. "Ces arguments, qu'ils soient sportifs ou financiers avec la perspective de décrocher un contrat juteux, ne laissent pas insensible l'Orléanais de 26 ans", peut-on lire ainsi dans le quotidien régional ce dimanche.

"Il serait tenté et réfléchirait sérieusement à cette éventualité sans perdre de vue l'un de ses principaux objectifs: l'Euro 2020 avec l'équipe de France", poursuit La Provence. Une dernière perspective qui pourrait le pousser finalement à jouer la carte de la stabilité. L’heure à Marseille étant au dégraissage et à l’allègement de la masse salariale, Florian Thauvin n’obtiendra pas a priori la prolongation et la revalorisation de contrat qui auraient pu forcer sa décision de rester. Une offre valencienne de 35 millions d’euros serait d’ores et déjà en préparation selon la presse espagnole. La balle semble plus que jamais dans le camp de l’ancien Bastiais.