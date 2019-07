La Séance de rattrapage : Manchester United prêt à frapper très fort

L’info du jour



Manchester United va accélérer la cadence



Alors que le Mercato s’achèvera dans une grosse semaine en Angleterre, Manchester United va passer à la vitesse supérieure dans les prochaines heures. Pour le moment, les arrivées semblent bloquées par la situation des deux amis Paul Pogba et Romelu Lukaku. Le premier est toujours dans le viseur du Real Madrid mais le retournement de situation dans le dossier Gareth Bale, annoncé un temps en Chine, n’arrive pas au bon moment. Lukaku est lui aussi sur le départ et c’est la Juve qui semble avoir pris le pas sur l’Inter Milan. En attendant, les dirigeants mancuniens négocient pour finaliser quelques arrivées sur le fil. Celle de Bruno Fernandes, le milieu offensif portugais du Sporting, semble être la plus concrète.



Mais ça n’est pas tout puisque, selon le Corriere dello Sport, ManU aurait annoncé un accord contractuel trouvé au sujet de Sergej Milinkovic-Savic. Plus que jamais sur le départ, le milieu serbe est également toujours surveillé de près par Leonardo et le PSG. Et pour remplacer Lukaku, les Red Devils regarderaient toujours avec insistance du côté de Lyon et Moussa Dembélé… « Je suis concentré sur l’OL », a pourtant clamé l’attaquant français dimanche. Mais si l’on en croit L’Equipe, une offre XXL ne serait pas à exclure…

L’avis de la rédaction : Dur d’y voir clair dans toutes ces rumeurs. Une chose est sûre : Manchester United risque d’être le grand acteur des derniers jours du Mercato anglais.

Les bruits de couloir



Ben Yedder dit non à la Chine



Pas d’Eldorado chinois pour Wissam Ben Yedder. Malgré une proposition de salaire de 12 M€ et une grosse prime à la signature, l’international français aurait décidé de dire non au Beijing Sinobo Guoan. Auteur d’une très belle saison avec le Séville FC, l’ancien Toulousain voudrait mettre toutes les chances de son côté pour disputer l’Euro 2020 avec les Bleus.

L’avis de la rédaction : Ben Yedder a privilégié le choix sportif par rapport au choix financier. C’est tout à son honneur et on peut évidemment croire qu’un départ en Chine aurait mis un terme à ses espoirs d’être dans la liste des 23 de Didier Deschamps dans quelques mois…



Les buts de WBY en Liga :



Malcom, direction la Russie ?



Avec toujours dans un coin de la tête le rêve de faire revenir Neymar cet été, le FC Barcelone espère trouver preneur pour Malcom… En dépit d’une saison très difficile, la cote de l’ancien Bordelais ne semble pas avoir si baissée que ça ! Le Borussia Dortmund, Everton, Arsenal ou encore Naples seraient venus aux renseignements mais c’est peut-être la Russie que l’ailier brésilien pourrait bientôt rallier. Le Zenit Saint-Pétersbourg s’est manifesté et des négociations sont en cours, comme l’a confirmé son président il y a quelques heures ! Le dirigeant du club russe a toutefois nié que les discussions tournent autour d’une indemnité de transfert de 40 M€.

L’avis de la rédaction : Sans faire injure au Zenit, Malcom peut viser plus haut pour se relancer. Mais, pour les autres grands clubs cités, il ne semble être qu’un plan B voire un plan C… Le Brésilien va devoir rapidement trancher si le Barça et le Zenit trouvent un accord.

Bounedjah suivi sur le Rocher ?



Et si Baghdad Bounedjah tentait enfin sa chance en Europe ? Titulaire à la pointe de l’attaque de l’Algérie, tout juste sacrée championne d’Afrique, l’attaquant de 27 ans serait pisté par l’AS Monaco si l’on en croit France Football. Alors que l’ASM pourrait perdre Radamel Falcao, le profil de Bounedjah serait apprécié par Leonardo Jardim. Pour le recruter, Al Sadd SC, son club au Qatar, attendrait 15 M€. L’hebdomadaire français précise que le Fennec n’est évidemment pas la seule piste étudiée actuellement puisque Giovanni Simeone (Fiorentina), Christian Benteke (Crystal Palace) et Mario Balotelli (libre) sont sur les tablettes monégasques.

L’avis de la rédaction : Capable d’évoluer seul en pointe ou avec un deuxième attaquant, Baghdad Bounedjah présente un profil intéressant. Mais avec la probable perte de Falcao, l’ASM ne peut pas vraiment prendre le pari de recruter un joueur qui n’a jamais évolué en Europe…



Bounedjah, unique buteur de la finale :



C'est fait !



Skhiri quitte bien Montpellier



Le transfert a été long à se ficeler mais c’est désormais officiel : Ellyes Skhiri s’est engagé en faveur de Cologne. Le promu allemand a déboursé 8 M€ pour s’offrir les services du milieu international tunisien, en fin de contrat en juin 2020.

L’avis de la rédaction : Montpellier a empoché une belle somme pour un joueur dont le contrat s’achevait dans un an. Skhiri rejoint ainsi Vincent Koziello à Cologne et aura l’occasion de prouver que sa progression constante au fil des saisons dans l’Hérault n’est pas prête de s’achever.