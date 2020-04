Karanka s'enflamme pour Erling Haaland

L'intérêt du Real Madrid pour Erling Haaland est de notoriété publique. Le profil du buteur norvégien de Dortmund plaît au club merengue et selon Aitor Karanka, ancien joueur et ex-entraîneur-adjoint aux côtés de José Mourinho au Real, Haaland est le joueur idoine pour régler les soucis offensifs du club merengue. "C'est un jeune attaquant et il marque des buts. Il est clair qu'il a tout et il a fait encore plus au Borussia Dortmund. Il n'est plus un joueur qui vient d'une ligue mineure", a confié Karanka à l'EFE.

"Attrayant pour n'importe quel club"

"Il est arrivé à Dortmund et a marqué des buts importants, tant en championnat qu'en Ligue des champions, et je pense que ce qui le rend encore plus attractif, c'est son prix. Je pense que tout grand club est impatient de faire venir des joueurs qui marquent des buts. Quand il y a un jeune joueur, qui marque et à ce prix, qui je pense n'est pas très élevé non plus, il est attrayant pour n'importe quel club", a ajouté l'ancien défenseur merengue. Le Real peut encore se tourner vers un certain Kylian Mbappé...