Jadon Sancho assuré de quitter Dortmund cet été ?

Jadon Sancho sera à coup sûr l’un des acteurs majeurs du prochain mercato estival. Auteur d’une excellente saison en Bundesliga, l’ailier anglais a inscrit 12 buts en 19 matchs de championnat. Mais il est également le troisième meilleur passeur de la saison tous championnats confondus, avec 14 offrandes. Sous contrat jusqu’en en juin 2022, l’ex-joueur de Manchester City sera donc inévitablement courtisé. Sky Sports Germany parle même d’une certitude : l’international anglais (11 sélections) « quittera Dortmund cet été ». Et c’est visiblement un retour en Premier League, où il n’a jamais eu l’occasion de jouer avec les pros – qui est à l’ordre du jour.

Manchester United sérieux prétendant pour Sancho

Si les Citizens disposent d’une option pour s’aligner sur toute offre arrivant sur le bureau des dirigeants allemands, l’écurie de Pep Guardiola n’aurait pas fait du joueur de 19 ans une cible. Au contraire de Manchester United, qui serait prêt à débourser 140 millions d’euros pour la pépite, et même de Chelsea. Des intérêts existeraient également dans d’autres championnats mais sa future destination serait encore loin d’être décidée. « Michael Zorc, le directeur sportif du Borussia Dortmund, a déclaré la semaine passée dans une interview qu'il n'avait pas encore reçu d'offre. Je lui ai reposé la question aujourd'hui (mercredi) et il s'est contenté de sourire », précise un journaliste de Sky Sports Germany. La course semble lancée…