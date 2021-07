Forcé de céder un joueur à forte valeur marchande pour ne pas être dans le rouge économiquement parlant, l'Inter Milan, qui compte dans ses rangs des joueurs très convoités comme Romelu Lukaku et Lautaro Martinez, s'est décidé à laisser filer Achraf Hakimi (22 ans) au Paris Saint-Germain pour 71 millions d'euros, bonus compris.

Un transfert que regrette déjà le coach du club nerazzurro, Simone Inzaghi. "Je le savais déjà, le départ était prévu même s'il a été douloureux. Il était demandé dans toute l'Europe et il y avait des besoins budgétaires, a déploré le technicien italien en conférence de presse. Mais on m'a promis que l'équipe restera compétitive et que les autres meilleurs joueurs resteront."

Inzaghi l'a mauvaise



Pour rappel, le joueur s'est confié à son arrivée à Paris : "Le PSG est un grand club qui l'a montré ces dernières années, avec une progression constante. De mon côté, je veux continuer à construire de grandes choses pour atteindre le plus haut niveau. Ici, c’est possible. L'image que j'ai du club, c'est surtout les grands joueurs qui sont ici et, forcément, les grands joueurs veulent venir dans un grand club comme Paris. Je suis donc heureux d'être ici et d'y évoluer."