PSG : Hakimi veut faire de grandes choses avec le club

C'est peu dire que le PSG a frappé fort en s'offrant les services d'Achraf Hakimi pour les cinq prochaines saisons. Le latéral âgé de 22 ans qui est arrivé en provenance de l'Inter Milan est considéré comme l'une des références mondiales à son poste, notamment pour ses qualités dans le camp adverse et son volume de jeu. Heureux de ce transfert, le natif de Madrid a accordé un entretien à PSG TV dans la foulée de l'officialisation de son transfert.

"Un défenseur avec l'âme d'un attaquant"



"J'ai envie de faire de grandes choses ici", a-t-il prévenu, avant d'évoquer l'image du club francilien à ses yeux, très positive. "Le PSG, ensuite, est un grand club qui l'a montré ces dernières années, avec une progression constante. De mon côté, je veux continuer à construire de grandes choses pour atteindre le plus haut niveau. Ici, c’est possible. L'image que j'ai du club, c'est surtout les grands joueurs qui sont ici et, forcément, les grands joueurs veulent venir dans un grand club comme Paris. Je suis donc heureux d'être ici et d'y évoluer."

Se définissant comme "un défenseur avec l'âme d'un attaquant", Hakimi a loué sa polyvalence, affirmant être capable d'évoluer dans une défense à 3,2,4 ou 5. Il a également dévoilé, sans surprise, avoir échangé avec Mauricio Pochettino avant de s'engager. "Avant de venir, j'ai parlé un peu avec le coach de l'idée, de ce qu'il attend de moi et de ce qu'il pense de moi pour l'équipe".

🆕🎙️💬

Nouveau défenseur au @PSG_inside, l'international marocain @AchrafHakimi évoque au micro de #PSGtv sa joie de rejoindre les Rouge et Bleu.



❤️💙 #WelcomeAchraf



— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2021

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est lui montré très heureux de l'arrivée de l'ancien élément de l'Inter Milan, qui portera le numéro 2 au PSG. "La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial.Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs", a expliqué le patron du club de la capitale.