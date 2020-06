Identifié comme le buteur idéal pour régénérer l'attaque du FC Barcelone, Lautaro Martinez est bien la priorité du club catalan pour le mercato à venir. Ce dossier reste complexe pour le Barça, puisque l'Inter Milan a d'ores et déjà annoncé que l'Argentin ne partirait pas pour un montant inférieur à sa clause de départ - soit 111 millions d'euros.

Barcelone - Lautaro : accord pour un contrat de 5 ans

Si les deux clubs doivent donc trouver un terrain d'entente pour l'indemnité de transfert du joueur, les relations semblent beaucoup plus fluides entre le Barça et le clan de l'Argentin. Selon le journaliste de Transfermarkt Nicolò Schira, les décideurs catalans et l'attaquant intériste auraient d'ores et déjà trouvé un accord. Les deux parties se seraient rejoint sur les bases d'un bail portant sur les 5 prochaines années avec un salaire net de 12 millions d'euros par an.

Pour rappel, le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, avait confirmé que le FC Barcelone courtisait sa pépite. "De nombreux clubs nous ont contactés pour Lautaro. Le plus déterminé est Barcelone, avec qui nous entretenons une relation amicale et cordiale. Je ne le cache pas. Et je sais que le Barça connaît parfaitement nos intentions. L'Inter ne vendra pas Lautaro. Je le répète : il y a une clause. ».