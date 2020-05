« Le Barça ne peut se permettre de recruter Lautaro Martinez »

Depuis plusieurs semaines, Lautaro Martinez, l’excellent buteur de l’Inter Milan, est annoncé avec insistance du côté de Barcelone. L’international albiceleste serait la priorité de recrutement des champions d’Espagne. Cependant, jusqu’ici, les décideurs catalans n’ont pas trop avancé sur ce dossier. Le prix élevé de la star nerazzurra pose problème. Parmi les observateurs, certains doutent fortement de la capacité des champions d’Espagne à se payer un tel élément. C’est le cas d’Ivan Zamorano.

Zamorano voit Cavani en remplaçant de Martinez

Ex-joueur de l’Inter et grand fan du championnat espagnol, le Chilien ne croit pas à la venue de Martinez au Barça dès cet été. Bien qu’ayant eu vent de l’intérêt des Lombards pour Edinson Cavani afin de s’offrir un nouvel avant-centre, il est convaincu que l’Argentin sera encore à San Siro la saison prochaine. « J'espère vraiment que Lautaro restera à l'Inter. C'est un jeune homme de 22 ans; Cavani a 11 ans de plus et a une énorme expérience dans différents clubs. Mais l'arrivée de Cavani n'a rien à voir avec la vente de Lautaro. Cavani, ça serait plus pour faire reposer les titulaires, a-t-il déclaré lors de l’émission mexicaine MisionTUDN. Barcelone a des problèmes financiers qui ne lui permettent pas de recruter Lautaro. Ils doivent mettre au moins 100M€ sur la table pour l'avoir. Donc, à mon avis, il va rester. Je n’en doute pas. »