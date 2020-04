Inter Milan : Lautaro Martinez aussi dans le viseur de Manchester City ?

«Nous connaissions Mauro Icardi et Paulo Dybala, et maintenant on voit tout ce que Lautaro Martinez peut faire. Lautaro pourrait bien être le nouveau Sergio Aguero. Il n’est pas aussi vif dans ses dribbles, mais il est plus un joueur d’équipe que Kun, qui est trop souvent distrait et a l’air désintéressé ». Ces propos, signés Hernan Crespo pour Sky Sport Italia, ne sont visiblement pas passés inaperçus. La presse anglaise indique en effet ce dimanche que Pep Guardiola souhaiterait attirer la pépite de l'Inter Milan dès l'été prochain.

Guardiola serait séduit

Alors que Manchester City a été exclu de toutes coupes d'Europe pour les deux prochaines années, le club britannique se prépare à un été mouvementé. Sergio Agüero, meilleur buteur de l'histoire de City et légende de l'Etihad Stadium, pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge. Lautaro Martinez apparait donc comme une cible idéale grâce à son efficacité et son profil technique.

Manchester City serait prêt à verser la clause de départ de l'attaquant intériste, qui s’élève à 111 millions d'euros, selon les informations du Daily Express. Mais City aura évidemment la concurrence du FC Barcelone, qui a identifié le jeune Argentin depuis plusieurs mois.