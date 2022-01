Ousmane Dembélé (24 ans), en fin de contrat en juin prochain, serait sur le point de signer la fin de son histoire au FC Barcelone. Et pour cause, le mercato qui prendra fin au terme de ce lundi 31 janvier, pourrait signifier les dernières heures de l'international tricolore au sein de la maison catalane. Les négociations entre le clan du joueur et le club n'ayant toujours pas abouti en raison de divergences salariales, les dirigeants barcelonais aurait donc dans l'idée de conclure au plus vite à son départ, afin de récupérer un peu de liquidité.



Du côté des coéquipiers de l'ex-ailier du Borussia Dortmund, certains se sont tout de même montrés compréhensifs, à l'image de Gerard Piqué qui s'est confié sur le sujet au cours d'un live Twitch avec l'influenceur espagnol, Ibai Llanos. « Je comprends les deux parties, a réagi le joueur de 34 ans. On est sur une négociation qui induit beaucoup d’argent, chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Il faut trouver la meilleure solution pour tout le monde », s'est exprimé le champion du monde.

Le PSG sur tous les fronts



Les derniers moments de cette période de transferts devraient donc être pour le moins mouvementés avec pas moins de trois clubs en lice pour s'attacher les services du Normand. Il s'agirait de Chelsea, Manchester United et bien évidemment le Paris Saint-Germain qui aurait déjà entamé des discussions avec le joueur et son entourage. Dans le cas d'un départ, Dembélé mettrait donc fin à son aventure sous le maillot des Blaugrana avec 129 matches au compteur pour 31 buts et 23 passes décisives en 4 saisons et demie.