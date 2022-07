Le choix de la Liga et du FC Barcelone pour progresser encore. Ce jeudi, le club catalan et le FC Séville ont trouvé un accord de principe concernant le transfert de Jules Koundé, déjà arrivé du côté du Camp Nou. Si l'international français sera officiellement blaugrana lorsqu'il aura passé la visite médicale et signé son contrat (jusqu'en 2027), il s'est déjà exprimé auprès de la chaîne TV du deuxième de la dernière Liga. A 23 ans, il s'est montré enthousiaste par rapport à sa future aventure dans une équipe qui réalise jusqu'ici un mercato de haute volée.



En effet, le Barça a déjà enregistré les renforts de Franck Kessié, Andreas Christensen, Raphina et Robert Lewandowski, sans omettre la prolongation d'Ousmane Dembélé jusqu'en 2024. "Je suis fier, reconnaissant et heureux de rejoindre un si grand club. Il me tarde de commencer les matchs et de rencontrer mes coéquipiers. Signer au Barça, c'est un cap de franchi. Je suis là pour remporter des trophées", a affirmé Koundé ce jeudi soir.

Alors qu'il a longtemps été courtisé par Chelsea, mais également, sur le tard, par le Manchester City de Pep Guardiola qui attendait toutefois de voir un défenseur partir, le central âgé de 23 ans a donc pris la décision d'évoluer au Camp Nou, et Xavi n'a pas été innocent dans ce dénouement. "Xavi a été la principale raison pour laquelle je suis ici. Son discours m'a convaincu, je suis ravi de commencer à travailler avec l'équipe. C'est clair qu'on voit le football de la même manière", a justifié le natif de Paris.