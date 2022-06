Du changement sur le banc de l'Espérance de Tunis. Nommé en août dernier, Radhi Jaïdi a été remercié suite à l'élimination des Sang et Or par le CS Msaken, mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie. Fragilisé par le parcours décevant en Ligue des Champions, l'ancien défenseur n'a pas résisté à ce nouvel accroc. Il quitte son poste sur un bilan de 19 victoires, 9 nuls et 7 défaites en 35 matchs sur le banc.



Pour le remplacer, le club de Bab Souika a rappelé un autre grand nom de la maison, en la personne de Nabil Maaloul. Déjà en poste entre mai et novembre 2012, le technicien de 59 ans a signé un contrat de deux ans.