Placé cet été sur la liste des départs souhaités par Clermont, Jean-Claude Billong (28 ans) a trouvé preneur. Après une saison en Auvergne, le défenseur international camerounais (3 sélections avec les Lions Indomptables) va rebondir au CFR Cluj. Déjà passé notamment par la Slovénie (NK Maribor), l'Italie (Benevento) et la Turquie (Hatayspor), le natif de Mantes-la-Jolie s'est engagé pour une durée de trois ans en faveur du club roumain.



« Libéré de sa dernière année de contrat par le Clermont Foot 63, Jean-Claude Billong a officialisé ce jeudi sa signature au CFR Cluj. Jean-Claude, l'ensemble du club te souhaite une bonne continuation », indique le club auvergnat.



Par ailleurs, le Clermont Foot 63 annonce ce jeudi un autre départ : celui du milieu offensif Yadaly Diaby. Apparu à cinq reprises en Ligue 1 depuis son arrivée d’Andrézieux l'été dernier, le Franco-Guinéen a été prêté pour la saison à l'Austria Lustenau, actuel 4e de Bundesliga autrichienne.



Le jeune joueur rejoint sous ses nouvelles couleurs le milieu de terrain franco-algérien Yuliwes Bellache, prêté au même club. « En Autriche, Yuliwes et Yadaly suivront les pas de Brandon Baiye et de Muhammed Cham, prêtés la saison dernière, avec des performances individuelles remarquées et une montée en D1 à la clé », indique le Clermont Foot dans un communiqué officiel.