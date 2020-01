Christophe Galtier (Lille) officialise le départ de Thiago Maia

🎙 Galtier "Thiago Maia est au Brésil. Je suis content pour lui. Je lui souhaite bonne chance car c'est un joueur très professionnel, très sérieux. Il doit retrouver de la confiance et de la joie. On va le suivre très attentivement car il nous appartient toujours"#ESMGOLOSC

— LOSC (@losclive) January 17, 2020

Très peu utilisé depuis le début de la saison (quatre apparitions toutes compétitions confondues), Thiago Maia avait probablement besoin de changer d'air. Et c'est sans doute ce qu'il va se passer, puisque Christophe Galtier a révélé ce vendredi que le milieu de 22 ans avait rejoint le Brésil. « Thiago Maia est parti, a ainsi avoué l'entraîneur des Dogues aux journalistes. Je viens d’échanger avec lui par nouvelle technologie. Il est parti. Je ne sais pas s’il a signé ou pas encore, mais là il est au Brésil pour rejoindre Flamengo. Si ce n’est pas fait, ça va se faire rapidement. C’est bien pour lui.» Il devrait toutefois s'agir d'un prêt, et le LOSC n’exclurait pas de le rapatrier en cas de performances convaincantes. « C'est un joueur qui a besoin de retrouver la confiance et la joie pour jouer, a affirmé le technicien nordiste. S'il retrouve ça, c'est un joueur qui nous appartient encore, et qu'on va suivre attentivement. »