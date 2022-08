Brest : Slimani très proche de signer avec le club

Islam Slimani devrait effectuer son retour en Ligue 1. Passé par l'AS Monaco (2019-2020) et l'Olympique Lyonnais (janvier 2021-janvier 2022), l'attaquant devrait s'engager en faveur de Brest, où il est attendu mercredi, annonce L'Equipe. Un contrat de 2 ans attend le joueur âgé de 34 ans, qui aurait résilié le bail le liant au Sporting CP (Portugal). "Des bons joueurs, tous les entraineurs en veulent. Slimani a toujours été un bon joueur, il l'a démontré lors de ses passages à Lyon ou à Monaco. C'est un attaquant de qualité, mais pour l'instant rien n'a été signé", disait Michel Der Zakarian sur ce thème.



Le technicien, qui a vu son équipe s'imposer face à Angers dimanche (1-3) va sans doute être satisfait d'ici les prochaines 24 heures et l'international algérien lui est attendu pour apporter du dynamisme sur le front offensif qu'il devrait notamment partager avec son compatriote Youcef Belaïli. Actuellement 7ème de Ligue 1 avec 4 points en 3 matchs disputés sur le plan national, Brest recevra Montpellier, ce dimanche pour le compte de la 4ème journée du championnat de France. En 9 matchs disputés avec le Sporting CP, Slimani a inscrit 4 buts et cherchera donc à donner un nouvel élan à sa carrière, si il devait finalement prendre la direction de Brest.