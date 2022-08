C'est officiel Islam Slimani rejoint la Team Pirate. Fortement, pressenti pour arriver au Stade Brestois, l'international algérien s'est engagé ce jeudi en faveur du club breton. Le natif d'Alger, qui a résilié d'un commun accord son contrat avec le Sporting Portugal, avait été vu récemment à l’aéroport de Guipavas peu avant d'aller effectuer sa visite médicale. Désormais engagé pour un an avec le club de Ligue 1, l'avant-centre de 34 ans en a profité pour se confier sur les raisons de sa signature chez les Ty' Zefs.

"Ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser"

« J’ai parlé avec Greg (Lorenzi) et le coach et j’ai senti de la confiance de leur part, c’est ce qu’il y a de plus important dans le football. Ici, ce sera un nouveau défi pour moi, ça va m’aider à me surpasser et je pense que je peux apporter un plus à cette équipe, notamment grâce à mon expérience », a-t-il déclaré.