Bleus : Deschamps s'agace sur le cas Pogba

La saga Paul Pogba et ses atermoiements n'agace pas que les supporters de Manchester United. Sondé à ce propos alors qu'il était venu commenter le tirage des éliminatoires du Mondial 2022 et analyser le groupe des Bleus, Didier Deschamps s'est montré exaspéré. "Si je me mets à réagir aux réactions de l'agent, de l'oncle, du chien, du grand père ou de la grande mère... Ils déclarent ce qu'ils veulent. Pour moi l'important c'est le joueur. Ils ont des décisions à prendre pour leur carrière. On est début décembre et Paul est à Manchester, même si on ne sait pas ce qui peut se passer. Certains pourront changer de club. Je peux donner un avis s'ils me le demandent, mais certainement pas de conseils. C'est leur carrière et c'est à eux de faire leurs choix."



Pour rappel, Mino Raiola, agent du milieu de terrain français, a indiqué que son joueur allait quitter Manchester United au terme de la saison actuelle, arguant que l'ancien milieu de la Juventus Turin, remplaçant chez les Red Devils depuis le début de la saison, n'était plus heureux du côté d'Old Trafford. Une saga qui ne fait certainement que commencer.