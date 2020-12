« Pogba parle toujours d’un départ, alors qu’il s’en aille »

Paul Pogba traverse en ce moment une mauvaise passe à Manchester United. Entre ses différents pépins physiques et aussi la perte de son statut de titulaire, l’international tricolore se retrouve dans le dur. Le Français peut compter sur de nombreux soutiens afin de surmonter cette période, mais d’un autre côté il y a aussi les critiques qui continuent à l’enfoncer. Et les plus saillantes émanent des anciens de la maison mancunienne.

« Quand tu joues pour MU, tu dois être à 100% »

Récemment, Roy Keane s’en était pris au champion du monde français. Et ce fut au tour dernièrement d’Andrei Kanchelskis, l’ex-ailier des Red Devils, de monter du doigt l’ancien bianconero. Pour ce dernier, « La Pioche » ferait mieux de faire ses valises et rejoindre un autre club. « Pogba parle toujours de quitter Manchester United, donc pour moi, ce serait mieux s’il venait à partir, a déclaré le Russe dans un entretien à American Gambler. Si vous dites à chaque fois « Je n'aime pas ça, je n'aime pas, je veux partir », alors partez. Allez. Partez. Pas de problème. ».



Kanchelskis n’aime pas les appels du pied incessants de Pogba envers le Real, et il aime encore mois l’attitude de son représentant, le sulfureux Mino Raiola. «Lui, c’est un énorme problème, il dit toujours que Pogba n’est pas content à Manchester United. Si vous voulez venir jouer pour Manchester United, vous devez ouvrir votre cœur, jouer à 100%. C'est dommage car Pogba est un grand joueur ».