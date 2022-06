Auxerre : L'appel du pied de Cissé pour un retour

Une vague de nostalgie devrait envahir les supporters de l'AJ Auxerre. Tandis que le club bourguignon a validé le 29 mai dernier sa remontée en Ligue 1 après avoir surmonté l'obstacle représenté par l'AS Saint-Étienne (2-2 ; 5 tirs au but à 4 lors du barrage en score cumulé), Djibril Cissé a pris la parole sur Twitter, ce lundi. Celui qui a inscrit 89 buts en 167 matchs sous le maillot d'Auxerre entre 1999 et 2004 a répondu à un message sur le réseau social.

A 4 buts des 100 réalisations en Ligue 1



"Toujours partant ? (afin de rechausser les crampons en Ligue 1)", lui a demandé le compte 'Djibril Cissé Fans.' La réponse est sortie du cœur : "Ah çaaaaa ouiiiiiiii plus que jamais". Quelques heures plus tôt, celui qui a remporté la Coupe de France avec Auxerre en 2003 a également partagé un article intitulé : "Et si Djibril Cissé rechaussait les crampons de la Ligue 1 avec l’AJ Auxerre?". A près de 41 ans (le 12 août prochain), la question de la condition physique de Cissé peut se poser alors que sa dernière expérience en compétition officielle remonte à l'exercice 2017-2018. Sous le maillot de l'Yverdon Sport, en troisième division suisse, l'attaquant avait alors scoré la bagatelle de 24 buts en 27 matchs.

Ah caaaaa ouiiiiiiii plus que jamais @AJA https://t.co/0jhE5A6Yij

— Djibril Cisse (@DjibrilCisse) June 6, 2022





Celui qui a souvent affirmé vouloir franchir la barre des 100 buts dans l'élite du football français reste sur un passage à Bastia en ce qui concerne la Ligue 1. En 2014, il avait disputé 8 matchs avec le club corse dans le Championnat de France, sans parvenir à trouver le chemin des filets. De fait, son compteur de buts dans l'élite reste bloqué à 96 unités en Ligue 1. Plus pour longtemps ?