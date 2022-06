Nasser Al-Khelaïfi l'a dit récemment lors d'un entretien accordé à la presse ; le Paris Saint-Germain entre dans un nouveau cycle. Plus de bling bling ni de paillettes, révision de l'effectif et vente de certains éléments indésirables. Si l'objectif est de se débarrasser de plusieurs milieux et attaquants (Ander Herrera, Mauro Icardi, Julian Draxler, Leandro Paredes), l'idée est également de se séparer des joueurs qui n'ont plus leur place car presque assurés de ne pas avoir de temps de jeu malgré leur talent. C'est le cas d'Alphonse Areola qui a trouvé preneur.

Prêté la saison dernière du côté de West Ham, le portier français a visiblement convaincu la direction du club anglais de l'engager pour de bon. D'après RMC, Alphonse Areola est sur le point de signer un contrat en bonne et due forme avec les Hammers. Un contrat qui devrait être paraphé ce lundi par le joueur de vingt-neuf ans. West Ham a décidé de lever l'option d'achat de douze millions d'euros qui va donc lui permettre de conserver le futur ex du PSG.

Contrat de cinq ans

Une bonne nouvelle pour le club parisien qui se sépare ainsi de l'un de ses plus importants salaires, mais aussi pour Alphonse Areola qui devrait s'assurer du temps de jeu afin de se mettre en évidence en vue de la prochaine Coupe du monde. Titulaire cette saison en Ligue Europa, le gardien en a profité pour être rappelé chez les Bleus lors du rassemblement de juin. La durée du contrat entre West Ham est Areola n'est pas officiellement connue, mais selon Sky Sports, elle devrait être de cinq ans.