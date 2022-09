Trophée des Champions : Nantes s'offre le PSG !

Rivera : "Un match très complet"

Trois ans après sa dernière édition, le Trophée des Champions faisait son retour dans le calendrier handballistique français, avec un match entre le champion en titre et vainqueur de la Coupe de France, le PSG, et son dauphin et vainqueur de la Coupe de la Ligue, Nantes, à Poitiers. Et ce sont les Nantais qui l'ont emporté sur le score de 37-33 !Les Parisiens, avec leur nouveau gardien suédois Andreas Palicka, ont ensuite gardé les commandes jusqu'à 15-14, avant que Nantes ne repasse devant (15-16) sur un contre mené par Baptiste Damatrin. A la pause, le score était finalement de 19-17 en faveur du PSG.A la reprise, Paris est resté devant pendant encore quelques minutes, mais n'a jamais compté plus de deux buts d'avance. Nantes a accéléré un peu pour recoller à 21-21 et a mené jusqu'à 25-24. Le PSG a égalisé une nouvelle fois à 28-28, et le H a ensuite mené jusqu'à la fin du match ! En effet, les champions de France ont peu à peu laissé les Nantais, très efficaces, prendre les devants, les laissant d'abord à un ou deux buts, avant de craquer et s'incliner finalement de quatre unités, avec notamment un grand Ivan Pesic dans les buts. ". J'espère que les automatismes vont venir vite. Nantes a très bien joué ce soir. C'est comme ça, ce n'est que le début de la saison. Du côté nantais, le capitaine Valero Rivera était très fier de son équipe : "Le collectif a joué un match très complet, avec beaucoup d'application en défense, c'est la seule façon de battre le PSG. Ca montre qu'on est sur le bon chemin, à nous de continuer dans la même voie." Nantes décroche le deuxième Trophées des Champions de son histoire, après 2017. De quoi lui donner des idées à une semaine de la reprise de la LiquiMoly Starligue ?