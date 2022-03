PSG : Hansen absent quatre à six semaines

Hansen de retour pour l'éventuel quart de finale ?



🚑 Les Rouge et Bleu devront faire sans @MikkelHansen24 pendant plusieurs semaines.

— PSG Handball (@psghand) March 14, 2022

Drôle de semaine pour Mikkel Hansen (34 ans). Victime vendredi matin d'un cambriolage à son domicile alors que seule sa compagne était présente au lendemain de la défaite sur le fil de son équipe en Ligue des Champions, contre les Hongrois de Veszprem (40-39), l'arrière gauche danois avait retrouvé un semblant de sourire dimanche soir (le préjudice du vol de plusieurs bijoux, dont une montre en or, s'élevait à près de 60 000 euros) avec le large succès du PSG à domicile contre Nantes (34-28) sous les yeux du footballeur Kylian MBappé, auquel il avait grandement contribué en inscrivant 6 buts. Malheureusement pour le futur ex-joueur du club de la capitale (Hansen rejoindra Aalborg au terme de son contrat, à la fin de la saison) comme pour ses couleurs, ils ont dû vite déchanter.Lundi, le PSG a en effet révélé queLe club parisien a d'ailleurs ajouté que l'intervention était programmée ce lundi au Danemark (le Danois a obtenu l'accord de Paris pour pouvoir se faire opérer sur ses terres) au lendemain de la victoire face aux Nantais. Bien évidemment : le PSG va ensuite devoir se passer un long moment de son joueur vedette.Pratiquement déjà certain de décrocher un huitième titre de champion de France consécutif (le neuvième au total),(Nikola Karabatic et les siens affronteront les Norvégiens d'Elverum en huitièmes), avec un match aller prévu le 11 mai, tandis que le match retour aura lieu le 18 mai.