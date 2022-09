PSG Handball : N.Karabatic dans le flou concernant son avenir

N.Karabatic : « Je voudrais terminer ma carrière à Paris »

Nikola Karabatic est dans une phase de réflexion. A 38 ans, le demi-centre du PSG Handball n’a plus qu’un an de contrat avec le club de la Capitale. S’il se dit « plus guidé par le plaisir » en étant conscient que « ça va bientôt d’arrêter », le demi-centre international français veut « continuer d’aider le club à gagner des titres ». « Il y a des moments où je me dis ‘pourquoi je fais ça encore ?’, a-t-il confié dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe en amont des débuts du PSG en Ligue des Champions. Mais ils sont moins nombreux que ceux où je me dis : ‘voilà, c'était cool, j'ai pris du plaisir’. » Mais, avant de prendre une décision quant à son avenir, Nikola Karabatic veut tout d’abord « voir comment la saison se passe ». « Les saisons sont très longues et à mon âge, rien n'est garanti. J'ai envie de faire le bilan au fur et à mesure, a déclaré le natif de Nis. Peut-être qu'au mois de décembre, je n'aurai plus du tout envie de continuer. Que je serai arrivé à un moment où c'est trop, trop de matchs et je n'ai pas envie de faire un an de plus. Ou au contraire, l'enchaînement se passe bien, je prends toujours autant de plaisir et j'ai envie de continuer. »Une fin de carrière que Nikola Karabatic envisage sérieusement au PSG. « Je voudrais, et je pense que le club aussi, terminer ma carrière à Paris, affirme-t-il. Je n'ai pas activé d'autres pistes. Bien sûr, je ne peux pas trop attendre parce que le club, si jamais je décide de ne pas continuer, doit avoir le temps de se retourner. » L’après-carrière pourrait également passer par le club de la Capitale mais de manière différente. « Dans le futur, j'aimerais voir quel rôle je peux avoir au PSG, ajoute-t-il. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'aimerais pouvoir lui rendre. » Dans un peu moins de deux ans, Paris accueillera les Jeux Olympiques mais, pour Nikola Karabatic, « les Jeux ne sont pas une obsession » mais si, ça serait « top de terminer (sa) carrière sur un événement comme ça ». Le demi-centre aux 234 sélections avec les Bleus admet que seule sa capacité à enchaîner sur les « 130, 140 matchs » menant à Paris 2024 qui décidera de son avenir, lui qui assure que continuer en club mais pas en équipe de France est » une possibilité ». Mais cela n’arrivera pas avant le Mondial 2023, auquel Nikola Karabatic a « envie d’aller ». « Mais si je me rends compte que c'est trop d'enchaîner une saison en club avec la Ligue des Champions, le championnat de France et l'équipe de France, il y a aussi la possibilité d'arrêter l'équipe de France pour me consacrer au club », nuance-t-il en affirmant qu’il sera seul décisionnaire en la matière.