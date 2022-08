Montpellier : Wallinius rejoint Kiel, Jensen va le remplacer

Le Montpellier Handball a le plaisir d’officialiser l’arrivée d’Andreas Holst JENSEN, arrière gauche international danois de 27 ans en provenance d’Allborg (Danemark). Dans le même temps, le MHB annonce le départ de Karl WALLINIUS pour Kiel (Allemagne).#MHB #News #Handball pic.twitter.com/dGRqHdCenZ

Jensen a convaincu

Il y a du changement à Montpellier. Au lendemain de son premier match de préparation, remporté face à Istres (31-21) sur le parquet d’Agde, le club héraultais a confirmé le départ de son arrière gauche international suédois Karl Wallinius. Arrivé au début de la saison 2021-2022 au MHB en provenance de Lugi, le joueur de 23 ans s’est engagé en faveur du THW Kiel, troisième de la dernière édition de la Ligue des Champions, afin de pallier l’absence de l’absence de longue durée de Sander Sagosen, opéré d’une cheville au début du mois de juillet dernier et qui ne devrait pas retrouver les parquets avant le début de l’année 2023. Toutefois, le natif de Lund n’a pas laissé très longtemps un vide dans l’effectif dirigé par Patrice Canayer.En effet, c’est un autre arrière gauche international qui va rejoindre les bords de l’Hérault, mais danois cette fois. Formé au GOG Handbold avant de se révélé sous les couleurs d’Aalborg, qu’il portait depuis 2017, Andreas Holst Jensen a décidé de quitter son pays afin d’apporter ses qualités à Montpellier. Il faut dire que face à la concurrence de joueurs tels Henrik Møllgard ou Mikkel Hansen, recrue phare du club danois, le joueur de 27 ans n’était pas certain d’avoir un temps de jeu important à Aalborg. L’international danois a signé un contrat de trois ans avec le MHB, soit jusqu’en juin 2025, après avoir été récemment mis à l’essai par le staff du club à l’occasion du début de la préparation. Ce dernier, présent comme un « joueur à fort potentiel » par le club, « a montré cet été une volonté et une envie très forte de porter les couleurs du club et d’intégrer l’équipe ».