7 buts pour Kristjansson

LIQUI MOLY STARLIGUE / 2EME JOURNEE

Jeudi 15 septembre 2022

Vendredi 16 septembre 2022

Samedi 17 septembre 2022

Dimanche 18 septembre 2022

Première victoire de la saison en Starligue pour Aix-en-Provence ! Le PAUC, qui s'était incliné 34-27 sur le terrain de Chartres la semaine passée en ouverture, a dominé facilement Istres ce jeudi pour le compte de la 2eme journée. Les Provençaux l'ont emporté 35-26 au terme d'un match qu'ils ont maîtrisé quasiment de bout en bout.A la mi-temps, les Aixois menaient 14-11, et ils n'ont pas baissé de rythme à la reprise. Istres est certes parvenu à revenir à -2 à plusieurs reprises (20-18 à la 41eme ; 24-22 à la 47eme), mais une fois de plus, le PAUC a appuyé sur l'accélérateur et a signé un 5-0 pour se détacher définitivement dans cette partie (29-22, 51eme), et l'écart n'a cessé d'augmenter dans les dernières minutes.Aix, qui a rentré 64% de ses tirs (55% pour Istres), remonte à la septième place du classementLes Istréens, plombés par leurs pertes de balles (12, contre 5 pour les Aixois) ont pu compter sur un excellent Messaoud Berkous, auteur de 9 buts, et un Clément Gaudin auteur de 10 arrêts, mais cela n'a pas suffi. Ils occupent la dernière place du classement en attendant les autres résultats du week-end. Lors de la prochaine journée, Aix ira à Sélestat et Istres recevra Limoges.- Istres : 35-26Cesson-Rennes - Saint-RaphaëlChartres - IvryLimoges - ToulouseCréteil - ChambéryPSG - SélestatDunkerque - NîmesMontpellier - Nantes