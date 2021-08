Amine Adli, un repos forcé qui fait causer

Ce samedi, Amine Adli ne participera pas à la quatrième journée de Ligue 2 entre Toulouse et Bastia. C'est le troisième match consécutif qu'il manque. Cette fois, ni son carton rouge reçu face à Ajaccio ni son état de santé ne justifient son absence au Stadium. L'attaquant a été écarté du groupe en raison de sa situation contractuelle. En fin de contrat à la fin de la saison, le meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Ligue 2 est poussé vers la sortie par Damien Comolli.

Le président des Violets a déjà confié à La Dépêche du Midi que le joueur de 21 ans ne jouera plus pour le Téfécé en août. D'ici là, le dirigeant espère avoir trouvé un moyen de vendre le joueur le mieux valorisé de son équipe. C'est une obligation pour qu'il ne parte pas gratuitement dans douze mois.Des grands clubs intéressés mais pas d'accord trouvé



Les négociations pour prolonger le contrat de la jeune pépite toulousaine n'ont pas abouti. Ses contacts avec des grands clubs européens non plus. Le joueur de 21 ans est très courtisé mais jusque-là, sa situation ne s'améliore pas. Marseille, Milan, Leverkusen, Mönchengladbach, Wolfsbourg ou plus récemment le Bayern Munich ont approché celui qui reste sur une saison à huit buts et huit passes décisives. En vain. Le natif d'Eu ne s'est mis d'accord avec aucune de ces formations et aucune offre approchant les 15 millions espérés par Toulouse n'est arrivée au Stadium. Depuis de longues semaines, c'est le statut quo. Pourtant, le statut du numéro 21 des Violets fait parler.

Privé de match, il a vu l'UNFP venir à son soutien. Mais le Téfécé n'a pas changé d'avis. Amine Adli ne sera pas sur la pelouse du Stadium ce samedi. Sans lui, le deuxième de Ligue 2 va tenter de remporter un troisième succès consécutif. C'est peut-être la seule solution que les débats ne se concentrent pas sur le destin d'un joueur de 21 ans qui est passé d'atout numéro 1 à un statut d'indésirable dans la ville rose.