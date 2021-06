Amine Adli les intéresse tous

Un mois après avoir été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 2, Amine Adli pourrait se voir décerner le trophée de joueur le plus convoité de Ligue 2. De nombreux clubs s'intéressent à lui. Si Toulouse n'a pas réussi à monter dans l'élite, son attaquant pourrait bien évoluer en Ligue 1 l'an prochain. Même si les dirigeants du Téfécé espèrent conserver le joueur de 21 ans, ce dernier est en position de force. Il arrive dans la dernière année de son contrat et n'aurait pas l'intention de prolonger à en croire les propos de Damien Comolli en conférence de presse. « J'ai essayé de prolonger Amine Adli, j'en suis à 12 ou 13 réunions. Il n'a pas voulu, ce que je regrette. Mais c'est quelqu'un qui s'est très bien comporté, il faut le souligner. Pour l'instant, j'ai beaucoup de coups de fil » a avoué le président toulousain. Dans cette situation inconfortable pour lui, vendre le joueur dont la valeur est estimée à 6 millions d'euros par Transfermarkt avant la fin de l'été pourrait lui permettre de ne pas voir son joueur le plus prometteur s'en aller gratuitement dans un an.

Amine Adli pourrait privilégier la Ligue 1

Plusieurs clubs français sont sur le coup. Si Marseille semblait avoir pris de l'avance sur ce dossier, c'est maintenant Lille qui est entré dans la danse pour recruter un élément offensif qui a été impliqué sur 16 buts cette saison. Le LOSC pourrait profiter de la volonté du joueur de 21 ans de rester en France pour rafler la mise. À l'étranger, des écuries comme l'AC Milan avec une offre de 7 millions d'euros bonus compris, les Allemands de Mönchengladbach et Leverkusen mais aussi Arsenal ou Leicester auraient tenté leur chance. En vain pour le moment. Mais dans un mercato relativement calme, la situation pourrait vite se débloquer. Son statut de jeune joueur prometteur prêt à rentrer dans une nouvelle dimension pourrait convaincre de nombreuses formations de miser sur lui. Son trophée de meilleur joueur de la saison de Ligue 2 l'a mis en lumière, et pas seulement en perspective du mercato...