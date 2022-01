Alors qu’on le pensait débarrassé définitivement de ses soucis physiques, Sergio Ramos est de nouveau immobilisé en raison d’un souci au mollet. Un énième pépin physique qui va inéluctablement amplifier les inquiétudes à son sujet. Depuis son arrivée à Paris, l’Andalou se retrouve plus souvent à l’infirmerie que sur le terrain. Au grand dam du staff francilien.

Sergio Ramos en aurait encore sous la semelle

Sergio Ramos (35 ans) n’est plus très jeune et beaucoup se demandent si ces alertes successives ne traduisent pas une certaine usure de son corps. Le voir retrouver le niveau qui était le sien du côté du Real Madrid parait de plus en plus hypothétique. Pourtant, il y en a qui y croient encore. C’est le cas de David Bettoni, l’entraineur français qui l’a connu au Real Madrid. « Je sais qu’il va aider le PSG a atteindre ses objectifs. Il va apporter sa pierre à l’édifice », a promis l’ancien adjoint de Zinédine Zidane lors d'une interview à Canal+. Des paroles optimistes. Tous les fans parisiens prient pour qu’elles se vérifient.