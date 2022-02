PSG : Ramos vers un forfait face à Nantes, Neymar titulaire ?

Une rotation possible contre Nantes pour le PSG



3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u

— Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

Pour un retour de Sergio Ramos sur les terrains, il va visiblement falloir patienter un peu. Absent depuis le 27 janvier, et une déchirure au mollet droit, le central ibérique a manqué les 4 derniers matchs du PSG (Nice, Lille, Rennes, Real Madrid). Alors que se profile un déplacement à Nantes, samedi dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1 (21 heures), il devrait le manquer, comme l'indique Le Parisien, ce jeudi. Le 14 février dernier, le club de la capitale avait expliqué que le joueur continuait son entraînement individuel pour sa lésion au mollet. "Un nouveau point sera fait dans une semaine", expliquait le communiqué médical.Un doute subsiste également concernant la présence de l'ancien capitaine du Real Madrid face à l'AS Saint-Étienne, le 26 février au Parc des Princes. Mercredi soir, Marco Verratti a écopé d'un match de suspension et manquera lui le match face aux Verts de Pascal Dupraz.. Entré en jeu à la 72ème minute du 8ème de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, le Brésilien s'est montré tonique, en étant passeur décisif sur le but inscrit par Kylian Mbappé dans le temps additionnel.Mbappé a d'ailleurs salué l'entrée en jeu de Neymar, après le match face au Real. "On a trois matches (avant le match 8ème de finale retour) pour refaire ces automatismes-là. C'est vrai qu'on a pas beaucoup joué ensemble mais Neymar a apporté du mouvement et un souffle différent. Faut qu'il se remette bien, qu'il soit en rythme pour nous aider", a-t-il indiqué dans des propos relayés par Foot Mercato.qui enchaînera donc un déplacement à Nantes, la réception de l'AS Saint-Étienne (le 26) puis un déplacement à Nice, le 5 mars, juste avant celui attendu du 9, sur la pelouse du Santiago Bernabeu afin d'y défier le Real Madrid lors du 8ème de finale retour de Ligue des Champions.