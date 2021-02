PSG : Pochettino prend la défense de Neymar

🎙 Mauricio Pochettino : « @neymarjr a fait part de sa douleur de ne pas pouvoir être présent ces prochaines semaines. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus vite possible. C'est un garçon attachant qui donne tout pour l'équipe. »https://t.co/36vi7xlMK3#PSGlive

Pochettino est remonté

Alors que Paris affrontait Caen mercredi soir en Coupe de France, Neymar est sorti sur blessure, à quelques jours d'un match important contre le FC Barcelone, prévu le 16 février, pour le compte des huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Le Brésilien, touché à l'adducteur gauche, ne sera donc pas de la partie. Il risque même d'être écarté quatre semaines. Par conséquent, il va aussi probablement rater le match retour, prévu quant à lui le 10 mars, au Parc des Princes.À la suite de sa blessure, le n°10 a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, notamment sur son hygiène de vie. Des critiques auxquelles il a réagi sur ses réseaux sociaux, avouant être blessé par ce qu'il a pu lire. Néanmoins, le Brésilien peut compter sur le soutien de son entraîneur. « Ce que je peux dire, c’est que Neymar est un joueur top, un des 5 meilleurs du monde. Son nom fait parler, c’est normal. Tout ce que je peux dire, c’est que Ney est un grand professionnel, avec une grande humilité, a déclaré Mauricio Pochettino en conférence de presse. Neymar est un grand professionnel avec un talent énorme, avec une grande exigence et un engagement total au service de l’équipe. Il est fort, mature. Il est très attachant, il donne tout pour l’équipe. Quand tu le connais, tu te rends compte de ses valeurs, c'est un garçon extraordinaire ».Et le technicien argentin a aussi avoué qu'il n'avait guère apprécié certaines au sujet du Brésilien : « Je n’ai pas vu les journaux et cela ne m’intéresse pas. Je vous raconte ce que je vis depuis 40 jours ici au club, c’est le plus important. Il faut écouter un peu plus les entraîneurs en conférence de presse, quand on vous parle des joueurs que l’on connaît bien, il ne faut pas sortir des choses de leur contexte et ne pas toujours croire ce qui se base sur des informations externes ». En plus de l'absence de Neymar, l'Argentin ne pourra pas compter non plus sur Marco Verratti contre l'OGC Nice. Néanmoins, le gardien Keylor Navas fait son retour plus tôt que prévu, et sera bien présent face aux Aiglons.