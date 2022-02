PSG - Pochettino : "Messi ? C'est le meilleur joueur du monde"

"C'est important que Leo montre un tel engagement"

"On est battus sans doute trop lourdement", déplore Gourvennec

Le PSG a été bien aidé par son opposant, mais il a affiché un visage assez séduisant par séquences, dimanche soir lors de son succès à Lille (1-5). Confortant son rang de leader de Ligue 1 avec 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, le club de la capitale a su rebondir après son élimination en Coupe de France contre Nice. Forcément, Mauricio Pochettino ne pouvait éprouver un autre sentiment que celui de la satisfaction et le technicien argentin a valorisé la prestation de ses joueurs dans cette affiche entre les deux représentants français en Ligue des Champions. "Il y a eu beaucoup de choses positives, de bonnes combinaisons. Je suis content car l'équipe a été compacte, avec des lignes resserrées, ce qui nous permet d'être plus performants", a-t-il expliqué en conférence de presse, jugeant ce match à l'extérieur commeAuteur de son 2ème but de la saison en Ligue 1 après celui contre Nantes le 20 novembre dernier, Lionel Messi, qui a également touché la barre sur un coup franc (45ème), a été encensé par son entraîneur. Alors que le natif de Rosario a, très probablement réalisé son meilleur match de la saison en club, Pochettino y est allé de son éloge. "Je n'avais aucun doute, Leo est le meilleur joueur du monde. Comme n'importe qui, il a besoin de temps d'adaptation., a-t-il affirmé dans des propos relatés par L'Equipe. Messi, qui a touché son septième montant de la saison, devra confirmer sa montée en puissance contre Rennes, le 11 février prochain, avant l'opposition attendue face au Real Madrid, 4 jours plus tard en 8ème de finale de Ligue des Champions.

Jocelyn Gourvennec, qui affrontera les Blues de Chelsea le 22 février à Londres, a eu beaucoup moins de motifs de se réjouir, vu la prestation des champions de France en titre. "On est battus lourdement, sans doute trop lourdement. Battus sur nos erreurs grossières qui mettent Paris dans un scénario très favorable. On est battus aussi car la réussite nous a fuis du début à la fin et on a été battus sur le talent de leurs joueurs offensifs", a analysé le technicien. Toujours à la 11ème position du classement, les Dogues ont notamment dû composer avec les erreurs d'Ivo Grbic, coupable d'une faute de main sur le premier but de Danilo Pereira, puis d'une sortie manquée sur celui de Presnel Kimpembe. "Il a fait de très bonnes choses, un match contre un top adversaire qui n'a perdu qu'un match en L1 à Rennes. On va discuter à froid, en début de semaine à tête reposer. On doit regarder ce qu'il s'est passé", a commenté Gourvennec, n'expliquant pas les erreurs de son gardien.