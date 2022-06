Mauricio Pochettino n'ira pas au terme de son contrat avec le PSG (2023). Ce mardi, les avocats du technicien argentin et ceux du club de la capitale ont trouvé un accord concernant le départ du coach champion de France, explique le Parisien. Ne restent plus que des détails à "finaliser" avant que Paris n'officialise la séparation. D'après des informations de L'Equipe, l'indemnité de départ devrait avoisiner les 15 millions d'euros (la dernière année de contrat de Pochettino, celle de ses deux adjoints, Miguel D'Agostino et Jesus Perez, de l'entraîneur des gardiens, Toni Jimenez, et de son fils et préparateur physique, Sebastiano Pochettino).

Un départ acté en fin de semaine ?



Le Parisien indique que le départ du technicien sera "acté en fin de semaine et pourrait être suivi par l’annonce du nom de son successeur". Paris, parfois, peut se montrer expéditif concernant les changements d'entraîneurs. En 2016, il avait remercié Laurent Blanc le 27 juin et nommé Unai Emery le lendemain. Le 29 décembre 2020, Thomas Tuchel avait été remercié, et à peine 4 jours plus tard, Mauricio Pochettino était nommé de faon officielle.



Annoncé comme un possible successeur, Christophe Galtier se trouve dans une position d'attente, alors qu'il est toujours l'entraîneur de Nice. Lundi, L'Equipe informait que les échanges entre Luis Campos et l'entourage du technicien étaient "réguliers" sans pour autant que le nouveau conseiller sportif du PSG n'établisse auprès du natif de Marseille qui serait l'élu pour s'assoir sur le banc du Parc des Princes...