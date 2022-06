PSG - Marco Verratti cambriolé à Ibiza dans une maison de Ronaldo

Les voleurs ont emporté "une quantité importante de bijoux et d'argent", ont déclaré mardi à l'AFP des sources proches du dossier, sans donner plus de détails. La police espagnole a ouvert une enquête sur cette affaire à la suite d'un dépôt de plainte lundi dans la matinée. Diario de Ibiza, un journal local, estime la valeur du cambriolage à 3 M d’euros environ, précisant que Marco Verratti et les personnes l’accompagnant n’étaient pas dans la maison au moment du vol.

Ce nouveau cambriolage de footballeurs survient quelques jours après celui de l'attaquant espagnol de Leipzig, Dani Olmo. L'international espagnol a été braqué dans une rue de Valence par deux personnes qui lui ont volé une montre haut de gamme, selon la presse espagnole.