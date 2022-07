PSG : les premiers choix forts de Galtier

Alors que son intronisation est imminente, Christophe Galtier aurait déjà commencé à dessiner les contours du onze du Paris Saint-Germain. Ce jeudi, Le Parisien détaille les premiers choix du nouvel entraîneur du club de la capitale. Galtier aurait déjà une idée précise de l'équipe, avec une colonne vertébrale qui se dégagerait.

Donnarumma numéro 1

Le premier sujet épineux concerne les gardiens. Après une saison basée sur la politique de l'alternance, le PSG ne pourra pas repartir un exercice avec une telle stratégie. Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, qui entretiennent une bonne relation, seraient parfaitement d'accord là-dessus. Selon Le Parisien, c'est bien l'Italien, incarnation de l'avenir, qui devrait avoir le statut de numéro 1 dans les buts.

Hakimi, Marquinhos, Verratti, Messi et Mbappé dans le onze type

Devant lui, peu de joueurs auraient leur place assurée dans le onze. Ils seraient cinq, également, et formeraient ainsi la fameuse colonnes vertébrale : Achraf Hakimi et Marquinhos en défense, Marco Verratti au milieu, puis Lionel Messi et Kylian Mbappé en attaque. Pas de Neymar, donc, selon le quotidien français. Ce qui tend à confirmer que l'artiste brésilien aborderait cette saison avec un statut très fragilisé s'il venait à poursuivre son aventure dans la capitale.

Ce onze pour l'instant fictif pourrait également être complété par des recrues estivales, souhaitées par le duo Campos-Galtier. Les milieux Vitinha et Renato Sanches et le défenseur Milan Skriniar en ont l'étoffe. Reste à savoir dans quel système...