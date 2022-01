Neymar est dans les temps. Sur le flanc depuis la fin d'année dernière suite à une blessure à la cheville, le Brésilien a fait un pas en avant dans son processus de récupération en reprenant la course, ce mercredi, au Camp des Loges. "Neymar Jr a repris la course aujourd’hui et débute la phase de reconditionnement sur le terrain", a précisé le Paris Saint-Germain dans son point médical. Neymar devrait bien être disponible pour le choc contre le Real Madrid le 15 février.

Travail en salle pour Donnarumma, Wijnaldum sur le chemin du retour

Le PSG a également fait le point pour le reste de son effectif. "Juan Bernat et Alexandre Letellier ont repris avec le groupe aujourd’hui. Gianluigi Donnarumma continue son travail en salle dans les suites d’une lésion bas grade du mollet droit. Son retour à l’entraînement est espéré à la fin de la semaine. Georginio Wijnaldum a débuté la phase de reprise sur le terrain pour un objectif de retour avec le groupe la semaine prochaine", a conclu le communiqué du club.