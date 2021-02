PSG : La malédiction de Neymar en Ligue des Champions continue

Au sortir du match de Coupe de France contre Caen (0-1), mercredi soir, Mauricio Pochettino, le coach du PSG, avait laissé transparaître une certaine fermeté quand il avait été interrogé au sujet de son choix d'aligner Neymar en tant que titulaire. "Pour le terrain, c’est la période qui veut ça. Mais il était en condition parfaite pour jouer aujourd’hui (hier, ndlr). Contre Marseille, il avait joué quelques minutes après avoir été atteint d’une gastro. Ce sont des choses qui arrivent…", avait-il expliqué, en référence à la blessure subie par le numéro 10 et sa sortie du terrain à la 59ème minute. Ce jeudi, le forfait du joueur pour le choc contre le Barça en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, mardi soir au Camp Nou, a été acté.

Le Real Madrid, Manchester United et maintenant Barcelone

Neymar n'a disputé que 103 des 191 matchs de Paris toutes compétitions confondues depuis sa première rencontre avec le club de la capitale le 13 août 2017 à Guingamp, soit 53.9% seulement.

53.9% - Neymar n'a disputé que 103 des 191 matches de Paris toutes compétitions confondues depuis sa 1re rencontre avec le club de la capitale le 13 août 2017 à Guingamp, soit 53.9% seulement. Galère. pic.twitter.com/QoLRgBqzNm

— OptaJean (@OptaJean) February 11, 2021

En effet, il n'avait pu disputer le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid en 2018 suite à une fissure du cinquième métatarsien provoquée lors d'un Classique face à l'OM. Un an plus tard, c'est la double confrontation contre Manchester United, toujours au stade des huitièmes de finale, que Neymar avait dû rater en raison d'une une lésion du cinquième métatarisien droit subie face à Strasbourg en Coupe de France. Les deux confrontations face au Real Madrid et Manchester United s'étaient soldées par une élimination du club francilien. Par ailleurs, Opta indique que. Il est très incertain pour le match retour contre le Barça de Messi, prévu le 10 mars au Parc des Princes., lors de la finale perdue en août dernier à Lisbonne (1-0).