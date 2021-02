Coupe de France : Le PSG fait le minimum à Caen

Paris a empoché mercredi son ticket pour les 16e de finale de la Coupe de France aux dépens de Caen (1-0). Mais, la qualification acquise est presque passée au second plan au vu de ce qui s’est passé à la 60e minute de cette rencontre. Neymar, la star des champions de France, a pris un coup aux adducteurs et a été incapable de poursuivre le match. A six jours du déplacement à Barcelone en Ligue des Champions, c’est une nouvelle très inquiétante.

Neymar offre le but de la qualification puis sort sur blessure

Il sera donc difficile pour les Franciliens de savourer comme il se doit leur succès du soir, d’autant que celui-ci ne fut pas impressionnant. Face au 11e de la Ligue 2, ils ne l’ont emporté que sur le plus petit des écarts. Un but signé Moise Kean à la 49e minute. L’Italien a trouvé la faille en reprenant du genou un centre de Neymar.



Le PSG a bien eu l’emprise sur les débats, mais au niveau des occasions franches l’équipe de Mauricio Pochettino s'est fait désirer. Il ne serait même pas exagéré de dire que leurs opposants du jour ont fait aussi bien dans ce domaine. En début de partie, ces derniers ont sollicité à deux reprises Sergio Rico par l’intermédiaire de Touré (12e) et Jessy Pi (14e). A la 75e, Florenzi a dû intervenir pour repousser un tir de Fouda qui prenait la direction du cadre. Et à la 85e, c’est Caleb Zady qui a raté une occasion en or d’égaliser en n’attrapant pas le cadre.

Le PSG a joué avec le feu

Même s’il convient de relever une tentative de Neymar, détournée de justesse à la 33e, Paris a longtemps manqué de mordant aux avant-postes. Comme si les nombreux changements opérés par le coach ont déréglé la machine. Il a d’ailleurs fallu attendre l’entrée en jeu de Mbappé pour voir les champions de France se montrer plus dangereux. L’international tricolore a placé deux frappes croisées, sur lesquelles Sullivan Pean a sorti le grand jeu.



Le PSG n’est donc pas parvenu à breaker face aux Normands, mais c’était sans regrets au final car la qualification fut assurée. L’équipe de la capitale peut maintenant se projeter sur la suite, mais sans trop de certitudes en raison de la défection de Neymar.