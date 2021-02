PSG : Neymar sort sur blessure contre Caen

Titularisé ce mercredi soir sur la pelouse de Caen en 32èmes de finale de la Coupe de France, Neymar a pris des coups durant cette rencontre, de nombreux. Le numéro 10 brésilien, capitaine du soir avec le PSG, a dû quitter la pelouse suite à une blessure. Visiblement touché à l'adducteur gauche après un duel et une charge de Yago, il est rentré aux vestiaires de lui-même (59ème). Par la suite, il a été remplacé par Kylian Mbappé.

Inquiétude avant le match face au Barça





Forcément, vu la mine du joueur lors de sa sortie, la nouvelle n'est pas la meilleure pour le PSG, à seulement six jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, prévu le 16 février au Camp Nou. Le club francilien devra déjà faire sans Angel Di Maria contre le Barça alors le cas de Neymar devrait animer les conversations lors des prochains jours, d'autant plus qu'il semblait attendre avec impatience de retrouver son ancienne équipe et un certain Lionel Messi sur le terrain.