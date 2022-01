OM : Milik s'agace de sa situation

Un manque de passes qui plombe la confiance de Milik



. Samedi soir, le club phocéen a réalisé une prestation très aboutie sur la pelouse de Lens (0-2), confirmant son statut de meilleure défense du Championnat de France avec seulement 16 buts encaissés en 21 matchs, mieux que le PSG et Nice (18 en 22 rencontres, ndlr). Sur le plan offensif, Marseille a évolué avec un Dimitri Payet en pointe, avant que Cédric Bakambu n'entre en jeu et ne marque pour son premier match avec l'OM. Si les deux éléments ont été buteurs, Milik a dû assister du banc au match et visiblement, il n'a pas apprécié.Au terme de la rencontre, l'ancien buteur de Naples a dressé un point sur sa situation au micro de Canal + Pologne.. Avec le coach, on cherche des solutions. Nous avons fait une session vidéo et le fait que nous ne nous procurons pas beaucoup d’occasions est un problème global", a-t-il analysé dans des propos rapportés par La Provence. Le natif de Tychy a également regretté de ne pas avoir été associé à Bakambu : "Il est entré à gauche et je pense qu’on peut jouer ensemble. Mais tout cela dépend du coach."Lors de la présentation de Bakambu, Jorge Sampaoli avait ouvert la porte à un possible changement de système tactique. Toutefois, il avait précisé que cela dépendrait surtout de l'association éventuelle entre Bakambu et Milik. "Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s'il n'y a pas de connexion, s'ils jouent les mêmes ballons", avait commenté le coach argentin.