L’Olympique Lyonnais a essuyé un revers inattendu dimanche soir lors de la réception du FC Metz (0-1). Malgré une mainmise évidente sur le jeu mais aussi une flopée d’opportunités franches, les Gones n’ont pas été capables de mettre à mal la défense adverse. Et derrière, ils se sont fait surprendre sur l’un des rares contres qu’ils ont subis, et qui plus est juste avant le gong.

« Faire plus et mieux »



Ce dénouement a naturellement déplu à Rudi Garcia. Après la rencontre, le coach rhodanien n’a pas manqué de pointer du doigt le manque de réalisme de ses hommes. « C'est une défaite au goût amer car elle n'est pas méritée vu ce que l'on a produit, a-t-il commencé par déclarer. Quand on cadre 20 % de nos 22 tirs, il ne faut pas s'étonner de ne pas marquer. On ne doit s'en prendre qu'à nous-mêmes, il faut faire un peu plus et un peu mieux. On pensait avoir fait le plus dur en marquant par Toko dont le but a été refusé de manière incompréhensible pour moi, face à une équipe athlétique qui joue tout sur les contres ».



Garcia aurait aimé un peu plus de concentration de la part de son équipe pour préserver au moins le score de parité : « Nous pensions avoir appris que lorsque l'on ne peut pas gagner, on doit jouer pour prendre au moins un point, mais nous n'avons pas su le faire. Nous avons aussi perdu trop de duels, notamment en première période. Nous aurions dû faire plus sur un plan collectif. Il faut vite rectifier le tir et se concentrer sur le derby contre Saint-Etienne qui arrive dimanche. Il faudra renouer avec la victoire dès dimanche. Nous perdons deux places. C'est énorme ». Avec cette contre-performance, l’OL rétrograde en effet à la 3e place du classement de la Ligue 1, à deux points du duo Lille – PSG.