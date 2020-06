Mourad Boudjellal bientôt à la tête de l'OM ? L’ancien président du Rugby club toulonnais a confirmé sur RMC ce vendredi matin avoir déposé un projet de rachat de l'Olympique de Marseille financé avec un partenaire privé. Selon L’Equipe, ce projet serait « financé par des fonds du Moyen-Orient de sociétés privées et étatiques et emmené par un homme d'affaires franco-tunisien de premier plan ». Un retournement de situation puisque l'entrepreneur de 60 ans était en contacts avec Claude Joye, le président du Sporting Toulon, club de N2. Et ce quelques semaines après une rumeur de rachat d'un autre club phocéen, l'Athlético Marseille, avant que ce dernier ne soit finalement rétrogradé administrativement en R2.



Mourad Boudjellal devrait s'exprimer plus en longueur dans les prochaines heures alors qu'"une banque privée d'affaires de dimension internationale aurait déjà été mandatée pour entrer en contact avec le propriétaire de l'Olympique de Marseille Frank McCourt", si l'on en croit L'Equipe. La réactions des dirigeants marseillais sont désormais attendues. Depuis plusieurs semaines, malgré les rumeurs, le président Jacques-Henri Eyraud avait martelé que l'OM n'était pas à vendre : "Je ne sais pas combien de fois je l'ai démenti, même Frank l'a démenti, affirmait-il encore il y a un peu plus d'un mois sur RMC. C'est l'OM, entre ceux qui rêvent la nuit qu'on ne soit plus dans le paysage et ceux qui ont d'autres intérêts pour véhiculer ce type de rumeurs dans ces moments un peu plus difficiles, que voulez-vous que je vous dise ? Je le dis avec grand plaisir à votre antenne ce soir, c'est n'importe quoi ce sont des fake news. (...) Le club n'est pas à vendre".