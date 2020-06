OM : C’est l’heure de la reprise

C’est reparti pour l’OM ! Après, notamment, le Paris-SG, l’Olympique de Marseille reprend le chemin de l’entraînement vendredi, après avoir été éloigné des terrains durant trois mois. C’est donc l’heure de la rentrée, un 26 juin aussi étonnant que cela puisse paraître (mais coronavirus oblige), pour le club qui a pris la deuxième place du dernier Championnat de France derrière l’ogre parisien. Ce ne sera pas encore les grandes séances mais tous les joueurs et les membres du staff vont être testés pour détecter d’éventuelles traces de Covid-19 (PCR et sérologiques). Des seront également prodigués.



Les joueurs viendront un par un pour effectuer les prélèvements avec des résultats connus dans la soirée. Après des examens physiques durant le week-end, les Olympiens reprendront lundi sérieusement l’entraînement cette fois par petits groupes avant de s’envoler pour le Portugal. En juillet, les hommes d’André Villas-Boas, qui est finalement resté après une période d’incertitude, effectueront un autre stage en Allemagne, dans la région de Munich.

Opération dégraissage dans l’effectif

L’OM est plongé dans un grand flou quant à son effectif, qui pourrait sensiblement évoluer cet été. Les comptes sont dans le rouge et le club phocéen a besoin de vendre. Alors que son déficit se chiffre au 30 juin à 127,6 millions d’euros selon une simulation financière réalisée par la LFP, et qu’elle a été condamnée à une amende de 3 M€ pour avoir enfreint les règles du fair-play financier (+15% retirés sur ce que l’OM touchera en 2020-21 en Coupe d’Europe), l’institution méridionale va devoir dégraisser.

Kamara vendu contre 30 à 40 M€ ?

Il faudra ainsi au moins vendre pour 60 M€, comme on le sait depuis un moment. Si le président Jacques Henri Eyraud se veut serein, l’OM, qui doit aussi se trouver un directeur du football après le départ d’Andoni Zubizaretta, pourrait devoir se séparer de Boubacar Kamara, le joueur à la plus forte valeur marchande. Même si le défenseur central, qui peut aussi évoluer au milieu de terrain, a confié vouloir rester, il pourrait être cédé contre 30 à 40 M€. Duje Caleta-Car et Morgan Sanson pourraient eux aussi plier bagage, ce qui pourrait rapporter 20 millions d’euros au club marseillais. Tandis que Florian Thauvin, Steve Mandanda et Dimitri Payet devraient rester selon les dires du patron phocéen, Bouna Sarr pourrait s’envoler en Espagne contre 15 M€ d’après « Aujourd’hui en France ». Côté arrivées éventuelles, les noms de Mbaye Niang (Rennes) et Pape Gueye (Le Havre) avaient circulé.