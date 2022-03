Lyon : Bosz s'exprime sur le cas Boateng

La saison de Jérôme Boateng à Lyon a probablement connu un virage le 12 février dernier. Écarté par son entraîneur, l'international allemand n'a réintégré le groupe rhodanien que deux journées de championnat plus tard, sans pour autant disputer la moindre minute depuis trois matchs de Ligue 1. Interrogé sur la situation de son joueur, Peter Bosz a loué son travail, mais a également salué celui de Thiago Mendes.



Et ce n'est pas très bon signe pour Jérôme Boateng puisque l'ancien lillois, replacé au centre de la défense de Lyon depuis la mise à l'écart provisoire de son coéquipier allemand, s'en sort très bien, comme l'a relevé Peter Bosz ce mercredi en conférence de presse. "Thiago fait du très bon boulot. Lorsque tu joues au poste de défenseur central et que ton équipe concède uniquement deux tirs, c'est qu'elle n'est pas mal organisée." Autrement dit, Thiago Mendes est presque impeccable dans son nouveau rôle.

Bosz laisse la porte ouverte

Pour autant, l'entraîneur lyonnais a pris soin de brosser Boateng dans le sens du poil, n'excluant pas de le faire jouer vendredi face à Lorient (21h, 27eme journée de Ligue 1). "Il peut postuler et jouer contre Lorient. Il s'entraîne bien et je n'ai rien à redire là-dessus. Il n'y a pas de problème." Gageons qu'il puisse y en avoir un si l'ancien du Bayern Munich venait à s'éterniser sur le banc de Lyon.