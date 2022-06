Luis Campos, le PSG va officiellement devoir le partager avec un autre club

Il aura fallu attendre l'annonce officielle du licenciement de Leonardo pour que le Paris Saint-Germain valide l'arrivée de Luis Campos. Le Portugais n'intègre pas à proprement parlé l'organigramme du club parisien puisqu'il sera conseiller football et sera en charge "de l’organisation, du recrutement et de la performance de l’équipe professionnelle masculine", via sa propre société. Une fonction identique à celle qu'il occupait jusque-là auprès du Celta Vigo. Et cela va continuer.

Car ce mercredi, le club galicien a, à son tour, officiellement confirmé qu'il ne lâcherait pas Luis Campos et qu'il allait continuer à faire appel à ses services. Au travers d'un communiqué, le Celta a rappelé que "Luis Campos travaille au club depuis des mois en tant que conseiller externe dans le domaine sportif. La volonté des deux parties est que la relation se prolonge dans le temps, pendant de nombreuses années."

📣 El #RCCelta confirma que trabaja con Luís Campos como asesor externo del área deportiva.



💡 Juan Carlos Calero, nuevo coordinador del primer equipo. ¡Bienvenidos! 🙌 — RC Celta (@RCCelta) June 15, 2022

Double dose de travail

Après avoir brillé au LOSC avec un titre de champion de Ligue 1 il y a un an, le Portugais est plus que jamais demandé et va donc avoir double dose de travail la saison prochaine. A Paris, sa mission première est de dégoter un entraîneur pour succéder à un Mauricio Pochettino sur le départ. Il devra ensuite se concentrer sur le recrutement de joueurs, avec une enveloppe estimée à 100 millions d'euros.