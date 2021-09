Lille : Gourvennec veut remonter au classement avant de défier Wolfsbourg

Lille veut continuer à aller de l'avant. Victorieux contre Montpellier avant la trêve internationale (2-1), le LOSC a connu son premier succès dans le Championnat de France dans cette saison 2021-2022. Alors, avant se déplacer à Lorient, vendredi soir lors de la 5ème journée de Ligue 1 (21 heures), l'équipe dirigée par Jocelyn Gourvennec aspire à faire perdurer sa récente dynamique. Il faudra composer sans Jonathan Bamba (cuisse), Tim Weah (cuisse), Renato Sanches (genou), mais également sans Domagoj Bradaric, comme l'a confirmé le coach des Dogues ce jeudi en conférence de presse.

"Remonter en haut de tableau"

Juste après le déplacement à Lorient, Lille entamera sa campagne de Ligue des Champions, avec la réception de Wolfsbourg, mardi soir (21 heures). "Je ne veux pas encore parler de la Ligue des Champions, on aura le temps à partir de ce week-end. Tous les matches sont difficiles, il y a de la vitesse dans toutes les équipes, y compris pour les meilleurs. Maintenant, on doit montrer encore plus de détermination pour remonter en haut de tableau. C'est là place de Lille, c'est là qu'on veut être, et les petits points qu'on a lâchés, il va falloir qu'on les récupère petit à petit", a jugé Gourvennec devant la presse.

Ancien joueur de Lorient, de sa formation jusqu'à 1991, il s'est montré assez touché par la perspective de ce déplacement face au septième du Championnat. "'J'y ai joué pendant quatorze ans. C'est un club que je connais très bien, qui a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années, qui s'est installé dans l'élite, ce qui n'était pas le cas quand j'étais jeune. Lorient représente beaucoup pour moi, après l'affectif, on le met de côté", sans toutefois négliger le plus important : "C'est un match de compet', et la compet', c'est la gagne, il n'y a que cela qui compte."